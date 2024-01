Le président du Bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong préside la conférence de presse sur les résultats de la 5e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Une conférence de presse sur les résultats de la 5e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale, s’est tenue le matin du 18 janvier sous l’égide du président du Bureau de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong.

Après 3,5 jours de travail, la 15e Assemblée nationale a accompli le programme fixé pour sa 5e session extraordinaire.

L'Assemblée nationale a adopté la Loi foncière (modifiée), la Loi sur les établissements de crédit (modifiée), la résolution sur certaines politiques spécifiques visant à accélérer la mise en œuvre des Programmes cibles nationaux, la résolution sur l'utilisation des réserves générales et des réserves du budget central du Plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 pour les ministères, organes centrales, localités et le groupe Electricité du Vietnam.

Les contenus discutés par l'Assemblée nationale lors de sa 5e session extraordinaire sont non seulement très importants pour la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique pour 2024 et pour l'ensemble du mandat, mais aussi revêtent une signification fondamentale et stratégique, témoignant l'esprit de la législation pour le peuple.

L'Assemblée nationale a adopté la Loi foncière (modifiée), accomplissant ainsi l'une des tâches les plus importantes de sa 15e législature, conformément à la Constitution de 2013, conformément aux politiques et lignes directives du Parti.