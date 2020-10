La conférence ASEAN-UNICEF sur la transformation numérique du système éducatif dans l’ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Secrétariat de l'ASEAN, a organisé jeudi à Hanoï la «Conférence ASEAN-UNICEF sur la transformation numérique du système éducatif dans l’ASEAN».

Il s'agissait d'un événement dans le cadre des activités de l'Année de la présidence 2020 de l'ASEAN du Vietnam et dans le contexte où les secteurs de l'éducation des pays de l'ASEAN essaient de faire face à l'épidémie de COVID-19.

L’événement a réuni des représentants des dix ambassades des pays membres de l'ASEAN au Vietnam; des dirigeants du ministère de l'Information et de la Communication du Vietnam; de l’UNICEF Vietnam, de l’UNESCO Vietnam, des universités à Hanoi... Les participants en ligne comprenaient le ministre de l'Éducation et des hauts fonctionnaires des dix pays de l'ASEAN; du Secrétariat de l'ASEAN ; des représentants de l’UNESCO et de l'UNICEF dans la région et de l’Université de Harvard.

Prenant la parole à l’événement, le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation Phung Xuan Nha a déclaré que la conférence visait à confirmer la nécessité de développer des compétences numériques dans le système éducatif de l'ASEAN.

Le ministre vietnamien a déclaré que les étudiants et les enseignants devraient avoir accès aux technologies de l'information pour exploiter et utiliser les connaissances de l'humanité.

Phung Xuan Nha a appelé les ministres de l'Éducation de l'ASEAN à s'unir pour créer un ensemble unifié de normes de compétences numériques dans la région, afin de former un cadre de capacité numérique reconnu par les pays membres.

Le ministre Phung Xuan Nha a déclaré que l'un des objectifs du système éducatif vietnamien est de doter les étudiants de compétences numériques à tous les niveaux, et d'appliquer des technologies de l'information dans l'enseignement.

Les pays de l'ASEAN et leurs partenaires ont grandement apprécié cette initiative du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam, soulignant les opportunités et les défis existants.

À la fin de la réunion, les ministres de l'Éducation de l'ASEAN ont approuvé une déclaration commune affirmant l'importance des efforts pour renforcer le développement des compétences numériques et de transformation numérique dans le système éducatif des pays membres de l’ASEAN.

Les ministres s'engagent également à intégrer les connaissances numériques dans le plan de travail de l'ASEAN sur l'éducation pour la période 2021-2025. -VNA