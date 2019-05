Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle du décès de l’ancien président et général d’armée Le Duc Anh, des dirigeants de nombreux pays, dont l’Inde, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), les Emirats arabes unis (EAU), Oman et le Japon, ont adressé leurs condoléances aux dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la famille du défunt.



Le président indien Ram Nath Kovind a envoyé une lettre de condoléances au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Dans cette lettre, il a affirmé que l’ancien président Le Duc Anh était un excellent dirigeant et un bon ami de l’Inde.



Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC, Choe Ryong-hae, a adressé un message de condoléances au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Il a déclaré tenir en haute estime les contributions importantes du défunt au développement du Vietnam.



Le président des EAU, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan; le vice-président Mohammed Bin Rachid Al Maktoum, qui est aussi Premier ministre et Emir de Dubaï; le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant des forces armées de EAU, Mohammed Bin Zayed al-Nahyan, ont tous présenté leurs condoléances au dirigeant vietnamien Nguyen Phu Trong.



Le sultan d’Oman, Qabus Ibn Said, a fait de même.



Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a envoyé un message de condoléances à son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, dans lequel il a déclaré apprécier les grandes contributions de l’ancien président Le Duc Anh au développement du Vietnam.



Le président du présidium du Comité central du Parti communiste japonais, Kazuo Shii, a présenté ses condoléances au Comité central du PCV.

Le chef de la diplomatie japonaise Taro Kono, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, ont envoyé des messages de condoléances au vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



Le 3 mai, plusieurs délégations étrangères de haut niveau ont rendu hommage à l’ancien président et général d’armée Le Duc Anh.



La délégation cambodgienne était conduite par le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen.



La délégation laotienne était dirigée par Saysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos.



La délégation cubaine était conduite par le ministre de la Communication, Jorge Luis Perdomo Di-Lella.



La délégation japonaise était dirigée par le ministre de la Défense, Takeshi Iwaya.



La délégation d’ambassadeurs, chargés d’affaires, représentants des organisations internationales à Hanoï, était conduite par l’ambassadeur du Venezuela, Jorge Rondon Uzcategui.



De nombreuses délégations étrangères, de diplomates et représentants des organisations internationales à Ho Chi Minh-Ville, ont rendu hommage au défunt lors d’une cérémonie organisée dans la mégapole du Sud. -VNA