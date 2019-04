Le président Le Duc Anh examine le travail lié à la lutte contre les inondations et la protection des digues dans la province de Ha Bac (aujourd’hui la province de Bac Ninh), le 24 août 1996. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – A la nouvelle du décès de l’ancien président et général d’armée Le Duc Anh, les dirigeants du Brunei, de Singapour, de Thaïlande et de République de Corée ont adressé leurs condoléances aux dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et au peuple vietnamiens, ainsi qu’à la famille du défunt.



Le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, a envoyé un message de condoléances au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Il s’est déclaré convaincu que les contributions de l’ancien président Le Duc Anh à la paix et à la stabilité du Vietnam seraient mémorisées.



La présidente singapourienne, Halimah Yacob, a adressé une lettre de condoléances au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Elle a insisté sur le rôle important de l’ancien président Le Duc Anh dans le développement des relations entre Singapour et le Vietnam, dont la construction de la première zone industrielle Vietnam-Singapour en 1996, un symbole des liens bilatéraux.



Le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha, a envoyé un message de condoléances à son homologue Nguyen Xuan Phuc. Il a souligné le rôle et les contributions du défunt dans le développement national, ainsi que dans la promotion des relations entre la Thaïlande et le Vietnam.



Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a adressé un message de condoléances au secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Appréciant les grandes contributions de l’ancien président Le Duc Anh à l’amitié entre les deux pays, Moon Jae-in a souligné que les contributions du défunt seraient toujours gravées dans l’histoire des relations bilatérales.



L’ancien membre du Bureau politique, ancien président du Vietnam, Lê Duc Anh, est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile hanoien des suites d’une maladie grave.



Pour rendre hommage au général Lê Duc Anh, le Comité central du Parti communiste vietnamien, l’Assemblée nationale, la présidence de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé de lui réserver les obsèques nationales.



Le comité d’organisation des funérailles est composé de 39 membres et dirigé par le secrétaire général du PCV et président Nguyên Phu Trong.



La visite de condoléances aura lieu de 07h00 à 11h00, le 3 mai 2019, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi.



La cérémonie commémorative commencera à 11h00, le 3 mai 2019, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi.



L’enterrement aura lieu à partir de 17h00, le 3 mai 2019, au Cimetière municipal de Hô Chi Minh-Ville.-VNA