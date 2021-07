Hanoi (VNA) – La justice vietnamienne a condamné en première instance mardi 20 juillet deux accusés pour propagande contre l’Etat et atteintes aux intérêts de l’Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de ses droits et libertés.

L’accusé Nguyên Van Lâm lors de son procès de première instance devant le Tribunal populaire de la province de Nghê An, le 20 juillet. Photo : VNA

Nguyên Van Lâm, âgé de 51 ans et domicilé dans la ville de Vinh (Centre) s’est vu infliger par le Tribunal populaire de la province de Nghê An (Centre) 9 ans de prison pour "production, détention, diffusion ou propagation des informations et des documents ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’alinéa a, clause 1, article 117 du Code pénal.



Selon l’accusation, en 2014, Nguyên Van Lâm a utilisé son numéro de téléphone pour créer son compte Facebook "Lâm Thoi" suivi par 5.000 internautes et sur lequel il a posté de 2017 à novembre 2020 de fausses informations et images de nature à inciter la population à s’opposer à l’Etat et au Parti communiste du Vietnam, à dénigrer le régime et à diffamer les dirigeants. Nguyên Van Lâm, âgé de 51 ans et domicilé dans la ville de Vinh (Centre) s’est vu infliger par le Tribunal populaire de la province de Nghê An (Centre) 9 ans de prison pour "production, détention, diffusion ou propagation des informations et des documents ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam", en vertu de l’alinéa a, clause 1, article 117 du Code pénal.Selon l’accusation, en 2014, Nguyên Van Lâm a utilisé son numéro de téléphone pour créer son compte Facebook "Lâm Thoi" suivi par 5.000 internautes et sur lequel il a posté de 2017 à novembre 2020 de fausses informations et images de nature à inciter la population à s’opposer à l’Etat et au Parti communiste du Vietnam, à dénigrer le régime et à diffamer les dirigeants.