Hanoi, 12 décembre (VNA) - Après près de 5 mois de lancement, le concours "Découverte du patrimoine mondial naturel de Phong Nha - Ke Bang sur Internet" a attiré l’attention de plus de 2,4 millions de personnes dans et hors du pays, dont environ un million ont répondu aux questions.

Son Doong, dans le parc national de Phong Nha – Ke Bang, est considérée comme la plus grande grotte naturelle jamais découverte dans le monde. Photo: National Geographic

Il s’agit l'une des activités célébrant les 15 ans du parc national de Phong Nha-Ke Bang, reconnu patrimoine mondial naturel depuis 2003.Phong Nha - Ke Bang est présenté pour la première fois sur une bande-annonce (trailer en anglais) via les réseaux sociaux Facebook et YouTube, contribuant à promouvoir ce "royaume des grottes" reconnu à deux reprises patrimoine naturel mondial par l'UNESCO.Le prix spécial, d'une valeur de 6.000 de dollars, est un voyage à "La conquête de Son Dong - la plus grande grotte du monde" pour 2 personnes. Les participants auront également la chance de gagner des centaines de prix: découverte des destinations les plus remarquables du parc national tels que vallée de Ha Ma Da – grotte Tra Ang, vallée de Sinh Ton - grotte Thuy Cung; exploration des grottes d’En et Va ; visite des grottes de Phong Nha - Tien Son, Thien Duong, tyrolienne au-dessus de la rivière Chay - grotte Toi,…Selon Hoang Hai Van, directeur adjoint du Comité de gestion du parc national, ce concours se terminera fin décembre et la liste des gagnants sera dévoilée le 1er janvier. - CPV