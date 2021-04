Hanoi, 5 avril (VNA) - L’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la province de Yên Bai (nord) et les autorités du district de Mu Cang Chai ont organisé samedi soir un concert intitulé «Les échos de la forêt».

Photo: VOV

Ce programme musical, animé par des artistes vietnamiens et étrangers a pour but de sensibiliser le public à la protection de l’environnement et de prendre des mesures d’adaptation au dérèglement climatique. Il répond à l’appel du Premier ministre de planter un milliard d’arbres d’ici à 2025 et s’inscrit dans le cadre de la campagne «Planter un million de bambous».

Cette campagne propose des modèles d’affaires sylvicoles et permet de créer un écosystème durable de bambous dans le district de Mu Cang Chai. En 2021, environ 8.800 bambous devraient être plantés dans un espace de huit hectares. - VOV/VNA