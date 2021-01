Hanoi, 10 janvier (VNA) - "1011-2021" était le nom d'un concert de musique traditionnelle vietnamienne, joué par les artistes venant des deux troupes Đông Kinh Cổ Nhạc et Hanoi New Music Ensemble.

Un numéro lors du concert "1011-2021", le 8 janvier à L'Espace - Institut français de Hanoï.



L’auditorium de L'Espace - Institut français de Hanoï a affiché complet la soirée du 8 janvier lors du concert exceptionnel intitulée "1011-2021" des deux groupes Đông Kinh Cổ Nhạc et Hanoi New Music Ensemble.



L’événement s’est inscrit dans le cadre des activités célébrant le Nouvel An 2021 et les 1011 ans de la capitale Hanoï via les mélodies les plus connues de la musique vietnamienne.



Si Đông Kinh Cổ Nhạc est la plus grande troupe de musique traditionnelle de la ville, Hanoi New Music Ensemble est plutôt portée vers la musique contemporaine vietnamienne du XXe siècle.



Cette soirée a présenté au public hanoïen une aventure historique en musique, avec des chants anciens et modernes, des sons d’instruments asiatiques et européens, et l’ambiance du Hanoï d’antan depuis sa création en 1010.



En particulier, la fusion entre la musique traditionnelle et la musique prémoderne était une expérience exceptionnelle pour tous les auditeurs. "1011-2021" était en effet un spectacle spécial qui a associé à la fois le chèo (théâtre populaire), le tuông (opéra classique), le quan ho Bac Ninh (chants alternés), le ca trù (chant des courtisanes), le xâm (chant des aveugles), mais aussi la pop vietnamienne des années 1950-1980.

Chanteuses de la troupe Đông Kinh Cổ Nhạc, le 8 janvier à L'Espace.



Fondée en 2015 par le metteur de scène Dàm Quang Minh, la troupe Đông Kinh Cổ Nhạc ("La musique d’antan du Tonkin" en français) regroupe des musiciens renommés du pays, à savoir les Artistes du Peuple Thanh Hoài, Manh Hoach, Thanh Tâm, Minh Gái, ou encore les Artistes Émérites Thanh Binh et Kiêu Oanh, etc. Ce groupe est souvent invité à des festivals et événements culturels du pays. Par ailleurs, Đông Kinh Cổ Nhạc présente régulièrement un spectacle chaque mois au Centre d’échange culturel du Vieux quartier de Hanoï.



De son côté, Hanoi New Music Ensemble est la première troupe de musique contemporaine au Vietnam, fondée par deux compositeurs de talent Vu Nhât Tân et Pham Truong Son. L’Américain Jeff von der Schmidt est le chef d’orchestre de cette troupe. Leader dans la performance professionnelle de musique contemporaine, Hanoi New Music Ensemble est le choix fidèle des centres culturels, des théâtres ainsi que des festivals de musique du pays.



"1011-2021" est en fait la suite du concert à succès "Tiêp nôi" (Succession) de ces deux troupes de mai 2019, hautement apprécié par les amoureux de la musique au Vietnam. - CVN/VNA