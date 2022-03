Hanoi (VNA) - Lorsque le printemps arrive, le ciel devient plus clair et le soleil perce les nuages blancs, c'est aussi le début de la saison du changement de couleur des feuilles des arbres catappa dans le district insulaire, créant une scène poétique et charmante.

Photo d'illustration : Vietsense Travel

Con Dao a été surnommé la "terre des arbres catappa", car on les trouve presque partout dans le district insulaire, des forêts aux routes, parcs, écoles et sites historiques. Les feuilles changent de couleur en février, transformant la localité en une délicieuse œuvre d'art.

Bui Dieu Linh , une visiteur de Hanoï a exprimé: ''C'est la troisième année consécutive que je me rend à Con Dao. Les arbres catappa ici sont anciens et ont connu de nombreux jalons historiques.''

L'île est belle quand les feuilles de catappa jaunissent. Ces arbres sont différents de ceux que l'on trouve ailleurs. Non seulement les touristes mais aussi de nombreux habitants ne manquent jamais l'occasion de capturer de beaux moments pendant la saison lorsque les feuilles changent de couleur.

Nguyen Tran Thien Phuc, lycéen de la 12e année du Lycée Vo Thi Sau a également dit : ''Je suis né et j'ai grandi ici, et mes amis et moi visitons souvent ce lieu pour contempler la beauté des feuilles. Nous serons bientôt diplômés du lycée, nous prenons donc quelques photos pour avoir des souvenirs.''

Le paysage ici est magnifique. Toute la zone est égayée par le jaune doré des feuilles de catappa.

La saison où les feuilles changent de couleur ne dure que quinze jours, mais la vue reste à jamais dans l'esprit de ceux qui ont contemplé ce spectacle sur l'île de Con Dao, une terre sacrée associée à la lutte déchirante et héroïque des générations précédentes qui sont tombées pour libérer le Vietnam de ses agresseurs. - VNA