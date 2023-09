Hanoï (VNA) - La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, organisée par l’Assemblée nationale vietnamienne, a officiellement commencé le 15 septembre au matin à Hanoï, sur le thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la réalisation des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et aux innovations ».Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a prononcé le discours d’ouverture de cette Conférence organisée au Centre national des congrès de My Dinh, Hanoï.Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, le président de la République, Vo Van Thuong, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont envoyé des fleurs de félicitations à la Conférence. Le chef de l’Etat, Vo Van Thuong, a également envoyé un message à la Conférence.La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence de Truong Thi Mai, permanente du Secrétariat du PCV, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du PCV; de Tran Thanh Man, vice-président permanent de l'Assemblée nationale et chef du comité d'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires ; des vice-présidents de l'Assemblée nationale Nguyen Khac Dinh, Nguyen Duc Hai, Tran Quang Phuong et d’anciens vice-présidents de l'Assemblée nationale; de Le Hoai Trung, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV; de Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, chef adjoint du comité d’organisation de la Conférence; de Nguyen Anh Tuan, secrétaire du Comité provincial du PCV de Bac Ninh, président du groupe des jeunes parlementaires de la 15e Assemblée nationale, chef adjoint du comité d’organisation de la Conférence; ainsi que de plusieurs ministres, membres du gouvernements, dirigeants de différents organes et agences...L’événement a également vu la participation du président de l'Union interparlementaire ( UIP ), Duarte Pacheco; du secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong; du président du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, Dan Carden; de la présidente du Bureau des femmes parlementaires de l’UIP, Cynthia Iliana López Castro.Il s'agit du plus grand événement diplomatique multilatéral organisé par le Vietnam cette année, avec la participation de plus de 300 jeunes parlementaires et délégués de plus de 70 parlements membres de l'UIP et de représentants d'organisations internationales; de 124 membres du Groupe des jeunes parlementaires de l'Assemblée nationale du Vietnam; de 20 jeunes exemplaires du Vietnam; 20 membres jeunes de Conseils populaires de niveau provincial; de dirigeants de 16 associations d'amitié entre le Vietnam et d'autres pays et de représentants de 100 ambassades, consulats, missions diplomatiques étrangères et organisations internationales au Vietnam.Dans son discours d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a rappelé que le Vietnam avait proposé cette initiative et était très fier d'avoir été choisi par l'UIP comme pays hôte de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires . Selon lui, l'organisation par l'Assemblée nationale vietnamienne de cette Conférence mondiale des jeunes parlementaires continue de confirmer la participation active, proactive et responsable du Vietnam à l'UIP, tout en montrant la priorité et l’attention du Vietnam envers la jeunesse et les problèmes mondiaux de la jeunesse d'aujourd'hui.De son côté, le président de l’UIP, Duarte Pacheco, a rappelé le succès de la 132e Assemblée de l'UIP au Vietnam en 2015, avant d’affirmer que l'UIP était très heureuse de choisir Hanoï pour accueillir la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Il a déclaré que lors de cette Conférence, les jeunes parlementaires du monde entier se concentreraient sur les stratégies de développement des pays, du monde et des habitants, aujourd'hui et demain, soulignant l’importance particulière de la transformation numérique, de la technologie et de l'innovation pour le développement durable.Les participants ont ensuite écouté les discours du secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, du président du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, Dan Carden, et du président du groupe des jeunes parlementaires de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Anh Tuan.Les délégués ont en outre écouté un discours sur la mise en œuvre des ODD et le rôle de la transformation numérique et de l'innovation prononcé par Trinh Thi Tu Anh, membre de l'Assemblée nationale vietnamienne, et un discours enregistré du secrétaire général adjoint de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Tomas Lamanauskas.Dès la séance d'ouverture, un membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP a présidé la première séance de débat sur la transformation numérique.Dans l'après-midi du 15 septembre, a eu lieu la deuxième séance de débat sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Wilson Soto Palacios, parlementaire péruvien et membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP, l’a présidée.-VNA