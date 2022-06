Lancement de l'initiative "Le commerce électronique transfrontalier" d'Amazon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le département du Commerce électronique et de l’Economie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, signait le 8 juin à Hanoï, un mémorandum avec Amazon Global Selling Vietnam. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre l’initiative d’Amazon sur la formation de professionnels vietnamiens du commerce électronique transfrontalier au cours des cinq prochaines années.



En 2021, le chiffre d’affaires du commerce électronique de détail du Vietnam a enregistré une croissance de 16% pour atteindre 13,7 milliards de dollars. Le ministère de l’Industrie et du Commerce, lui, table sur une croissance moyenne de 25% par an durant la période 2022-2025. Selon ses prévisions, en 2025, la valeur des achats effectués sur Internet au Vietnam devrait atteindre 35 milliards de dollars, soit 10% du chiffre d’affaires total des ventes au détail et des services de consommation.



La transition numérique et l’électronification des procédures d’import-export auront contribué à alléger la charge de travail des personnels et à améliorer la qualité des services publics. Mais, selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, il reste beaucoup à faire.

“Le commerce électronique transfrontalier apporte de réelles opportunités d’augmentation des échanges et d’élargissement des marchés. Mais force est de constater que les entreprises vietnamiennes manquent encore d’informations, qu’elles ne sont pas encore suffisamment bien préparées pour répondre aux goûts des consommateurs étrangers, et qu’elles ne disposent pas de suffisamment de savoir-faire pour élaborer des stratégies d’affaires pertinentes et protéger leurs marques commerciales. Cette initiative d’Amazon Global Selling sur la formation de ressources humaines pour le commerce électronique transfrontalier arrive donc à point nommé. Les bénéficiaires seront les entreprises, les collectivités locales et les associations de producteurs et de commerçants du pays», explique-t-il.

Une vingtaine d’ateliers de formation seront organisés en présentiel et en ligne pendant cinq ans sur des sujets aussi variés que l’étude du marché, l’élaboration de listes de produits, l’enregistrement et la protection de la marque commerciale ou encore les procédures de vente sur Amazon. - VOV/VNA