Hanoi (VNA) - Selon le Département général de douanes, ces 8 derniers mois, la croissance des ventes au détail et services est estimée à 11,5% pour atteindre 3,2 billiards de dongs.



Plus précisément, la vente au détail de biens est estimée à plus de 2,4 billiards de dongs, représentant 76% du total et +12,5% par rapport à l’année précédente. En particulier, les ventes d'articles culturels et éducatifs ont augmenté de 13,6%; celles d'aliments, +13,6%; de vêtements, +10,6%; d'appareils ménagers, +10,9%; de véhicules, +8,5%.



Les recettes provenant du secteur de l'hôtellerie-restauration sont estimés à 385,9 billions de dongs, soit 12% du total et +9,8% en un an. Dans la province de Binh Dinh la hausse est de 19%, à Hai Phong, de 17,2%, à Quang Binh, de 16,2%…



Les recettes du tourisme ont atteint 29,7 billions de dongs, + 12,1%. Binh Dinh a enregistré un bond de 18,6%, Thanh Hoa, de 14,9%, Khanh Hoa, de 14,5%, Ho Chi Minh-Ville, de 12,5%…



Les revenus des autres services sont estimés à 355,1 billions de dongs, représentant 11,1%, + 7% en glissement annuel. -CPV/VNA