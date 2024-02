Hanoi (VNA) - Le Vietnam est considéré comme l’un des pays ayant un écosystème d’innovation dynamique grâce à la rapide expansion de l’économie numérique et à la croissance vigoureuse du secteur technologique. Cependant, il doit également faire face à de nombreux défis pour promouvoir le développement des hautes technologies et des nouvelles industries.

Face à la tendance au déplacement progressif de la chaîne de valeur vers l’Asie du Sud-Est, le Vietnam dispose de toutes les conditions et facteurs nécessaires pour développer l’industrie des semi-conducteurs et attirer de plus en plus de grandes entreprises dans ce nouveau secteur.Opportunités de développement de l’industrie des semi-conducteursEn analysant les opportunités de développement de l’industrie des semi-conducteurs, Vu Quôc Huy, directeur du Centre national d’innovation (NIC), a déclaré que l’industrie électronique du Vietnam a connu plus de 40 ans de développement, mais elle s’est limitée à l’exploitation de services, à l’assemblage de composants et aux microprocesseurs importés. Par conséquent, la valeur ajoutée est très faible, et il lui est difficile de concurrencer avec les produits électroniques fabriqués à l’étranger.L’industrie électronique n’a donc pas encore joué un rôle de premier plan dans le développement économique du pays. Pendant ce temps, les entreprises d’investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam se concentrent toujours sur les activités de sous-traitance pour tirer parti de l’avantage de la main-d’œuvre bon marché, sans intention d’investir dans le développement des technologies clefs.Si le Vietnam ne maîtrise pas la technologie, il ne pourra pas créer de produits électroniques à forte valeur ajoutée ou innovants, en particulier dans le domaine de la sécurité nationale.Avec une population active nombreuse, le Vietnam a un avantage considérable pour former une main-d’œuvre de haute qualité dans le domaine de l’ingénierie et de la technologie. Cependant, la formation d’ingénieurs dans le domaine des semi-conducteurs n’a pas été suffisamment mise en avant, créant ainsi un écart important entre l’offre et la demande dans cette industrie.On estime que d’ici 2030, le Vietnam aura besoin d’environ 15 000 ingénieurs en conception et de 35.000 ingénieurs dans d’autres secteurs de l’industrie des semi-conducteurs. Cela signifie que le nombre d’entreprises de conception de puces électroniques triplera. Selon une enquête du ministère du Plan et de l’Investissement, le Vietnam a les conditions et la capacité nécessaires pour former environ 50 000 ingénieurs de l’industrie des semi-conducteurs d’ici 2030, a indiqué Vu Quôc Huy.L’investissement concentré dans la formation d’ingénieurs en semi-conducteurs est donc une direction stratégique pour exploiter efficacement les ressources internes, accroître la valeur ajoutée des produits électroniques localement fabriqués et contribuer à stimuler l’économie nationale.Dans la chaîne de valeur de l’industrie des semi-conducteurs, le Vietnam se concentrait jusqu’à récemment sur des opérations de conception et d’emballage de produits électroniques dont la majeure partie de la valeur ajoutée est produite ailleurs. La société VHT (Viettel) et FPT Semiconductor sont deux entreprises vietnamiennes opérant dans la phase de conception avec environ 200 employés, en plus de 5 600 ingénieurs de 36 entreprises étrangères. Les étapes de test et d’emballage impliquent la participation d’Intel et d’autres entreprises à capitaux étrangers.Depuis 2009, Intel a investi au Vietnam 1,5 milliard de dollars, recrutant près de 3 000 ingénieurs, et le groupe Amkor a récemment investi plus de 1,6 milliard de dollars dans une usine à Bac Ninh (au Nord-Est du Vietnam). Dans la phase de conception, le Vietnam est considéré comme ayant un avantage en raison de sa main-d’œuvre jeune et bien formée, ainsi que de son infrastructure numérique en développement.Des politiques spécifiques et des incitations exceptionnelles sont nécessaires

Le Vietnam dispose de nombreux potentiels et opportunités de coopération dans l’industrie des semi-conducteurs. Photo: baodautu.vn

Le Vietnam est considéré comme l’un des pays dotés d’un écosystème innovant et dynamique, mais il doit également relever de nombreux défis pour promouvoir le développement des hautes technologies et des nouvelles industries. La raison en est que le Vietnam manque actuellement des politiques et des incitations suffisamment fortes pour stimuler un environnement d’innovation durable. Cela pose un défi aux entreprises innovantes et aux start-ups pour garantir des sources de financement, attirer et retenir des talents.Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, le Vietnam a l’opportunité et le potentiel de développer de nouvelles industries telles que les puces électroniques, les jeux, ou l’hydrogène, mais le développement de ces nouvelles industries nécessite d’importants investissements dans la R&D, les infrastructures, la formation des ressources humaines qualifiées et la propriété intellectuelle.Pour que l’innovation devienne pertinente, utile, et indispensable, Vu Quôc Huy, directeur du centre national d’innovation (NIC), a estimé qu’il est nécessaire d’avoir des politiques spécifiques et des incitations exceptionnelles pour créer un environnement initial favorable.Plus précisément, le gouvernement doit mettre en place des politiques et des mécanismes de soutien à l’innovation, dont la réduction des obstacles réglementaires, administratifs et fiscaux, la fourniture de subventions et de soutiens financiers pour la R&D, la construction d’infrastructures adaptées pour encourager l’innovation, tout en renforçant la coopération entre les entreprises, les organisations de recherche et les instituts et universités.De plus, des politiques de développement du système éducatif et de formation axée sur le renforcement des compétences en innovation, de la pensée critique et de la découverte sont indispensables.Reconnaissant le rôle de plus en plus important du Vietnam dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, John Neuffer, président de l’Association américaine de l’industrie des semi-conducteurs (SIA), a déclaré que le Vietnam avait des orientations, des objectifs et des actions assez spécifiques et cohérents pour construire des bases importantes initiales pour l’industrie des semi-conducteurs et est actuellement évalué comme un pays doté d’un écosystème d’innovation dynamique.Le Vietnam affirme de plus en plus son rôle de centre de croissance économique émergent en Asie, avec une position solide dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, recevant continuellement des investissements de grandes entreprises multinationales.Face à de grandes opportunités de développement pour de nouvelles industries et technologies de pointe, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a fait savoir que le Vietnam perfectionnait progressivement ses mécanismes et politiques pour créer les conditions les plus favorables aux investisseurs. Il s’agira de politiques spécifiques et d’incitations exceptionnelles pour faire du Vietnam une destination attrayante pour les start-ups et l’innovation de la région et du monde. – NDEL/VNA