Hanoi (VNA) – Bon nombre de villes et provinces se réjouissent de la décision gouvernementale de rouvrir les frontières du pays à partir de la mi-mars. Dotées de forts atouts, elles se disent "prêtes" à accueillir à nouveau les voyageurs étrangers.

Hô Chi Minh-Ville se penche cette année sur l’organisation de circuits fluviaux en faveur des touristes étrangers. Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville, l’un des plus grands pôles touristiques du Vietnam, s’est bien préparé pour sa réouverture. De nouveaux circuits ont été élaborés et ceux existants renouvelés au service des visiteurs étrangers.



"Fort d’un réseau fluvial favorable, le Service municipal du tourisme a coopéré avec des agences de voyages pour créer des circuits sur le canal Nhiêu Lôc - Thi Nghè, ou ceux depuis l’embarcadère de Bach Dang vers les districts suburbains de Cu Chi et Cân Gio, des randonnées en paddle - SUP (sport de glisse nautique, ndlr) sur le fleuve Saigon… Prochainement, nous étudierons l’ouverture de vols en hélicoptère pour permettre aux gens d’admirer la ville d’en haut, et la mise en service de bateaux express vers Côn Dao (autrefois appelées Îles Poulo-Condor dans la province voisine de Bà Ria-Vung Tàu, ndlr)", a précisé Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme.



Cette année, la mégapole du Sud vise 3,5 millions de visiteurs internationaux, contre un peu plus de 1,3 million en 2020. Elle a redémarré une quinzaine d’attractions touristiques, une centaine d’établissements d’hébergement et cinq agences de voyages.



"Nous avons organisé des formations supplémentaires pour nos guides anglophones et prêtons une attention particulière à l’enrichissement des informations transmises en plusieurs langues étrangères lors des tours guidés", a informé Huynh Ngoc Vân, directrice du Musée municipal de l’áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes), l’une des destinations remplissant les conditions pour accueillir les voyageurs internationaux.



La ville de Dà Lat s’étend sur une série de collines de pinèdes, avec plusieurs lacs naturels et artificiels. Photo : VNA

Cette année, la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) table sur 5 millions de visiteurs dont 150.000 étrangers. D’après Nguyên Viêt Vân, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, les hôtels 3 à 5 étoiles sont tous prêts à cette réouverture. En particulier, plusieurs festivals culturels traditionnels des minorités ethniques ont été programmés pour augmenter l’attractivité de la province.



La station climatique de Dà Lat, un haut lieu touristique non seulement de Lâm Dông mais aussi du Vietnam, s’est dite également "fin prête" à la reprise du tourisme international. Parmi ses attractions, on trouve un terrain de golf figurant dans le Top 10 d’Asie, la cascade Datanla qui propose maintenant différents types de sports et d’aventures comme du canyoning, une tyrolienne la plus longue au Vietnam, le système de toboggans le plus long en Asie du Sud-Est, etc.



Une attente impatiente



La vieille ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), attend avec impatience le retour des visiteurs étrangers. Photo : VNA

"L’épidémie, qui dure depuis deux ans, a mis en difficulté de nombreuses entreprises touristiques. Les visiteurs internationaux sont très importants pour la ville. Les autorités et habitants de Hôi An saluent la décision du gouvernement de rouvrir le pays au tourisme international dans le contexte de nouvelle normalité à partir de la mi-mars", a souligné Nguyên Van Son, président du Comité populaire de la ville.



"Nous attendons le retour des touristes étrangers qui nous manquent énormément", s’est enthousiasmée Ngoc Anh, propriétaire d’un restaurant sur la rue Nguyên Thái Hoc.



Quant à Thua Thiên-Huê, le Comité populaire provincial a approuvé un plan d’accueil des voyageurs internationaux par voie aérienne. La priorité est donnée aux ressortissants de pays et territoires à taux de vaccination élevés tels que l’Asie du Nord-Est et du Sud-Est, l’Australie, l’Europe, l’Amérique du Nord...



Spectacles de rue



