La délégation de l'ambassade du Vietnam offre les bâtonnets d'encens au cimetière des morts pour la Patrie de Ban Kon, dans la province laotienne de Vientiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Laos a célébré le 26 juillet une cérémonie d'offrande d'encens commémorant les héros et les martyrs au cimetière des morts pour la Patrie de Ban Kon, dans la province laotienne de Vientiane, à l'occasion de la 72ème Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Y étaient présents l’ambassadeur vietnamien Nguyen Ba Hung ; le vénérable Thich Minh Quang, membre du Conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam au Laos et chef de la pagode Phat Tich à Vientiane ; le vice-président de l'Association des vétérans de guerre du Laos Khamphang Kongchanseng, des vétérans laotiens et des représentants de la communauté vietnamienne au Laos, entre autres.



L’ambassadeur vietnamien Nguyen Ba Hung a déclaré que cet événement était une occasion pour rendre hommage aux héros et martyrs vietnamiens et laotiens qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté des deux pays. Il a également offert une chance de revenir sur la tradition de la solidarité pour se battre côte à côte contre l'ennemi commun dans le passé et de travailler ensemble dans l’édification et la défense nationale des deux pays, a ajouté le diplomate.



Les jeunes générations des deux pays devraient valoriser la volonté indomptable des générations précédentes et contribuer au maintien de l'amitié bilatérale traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale, a affirmé Nguyen Ba Hung.



Le même jour, une délégation de représentants de l'ambassade du Vietnam et des organes de représentation du Vietnam au Cambodge, conduite par l’ambassadeur Vu Quang Minh, est allée offrir des bâtonnets d’encens au Monument de l'amitié Vietnam - Cambodge , dans la capitale de Phnom Penh. -VNA