Ho Chi Minh-Ville, 18 avril (VNA) - Le 62e anniversaire de la victoire de Giron (19 avril 1961) a été célébré mardi à Ho Chi Minh-Ville, lors d'une rencontre organisée par l'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de la mégapole du Sud.

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

La présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville, Truong Thi Hien, a rappelé les significations importantes de la victoire historique du peuple cubain sous la direction du commandant en chef Fidel Castro sur la plage de Giron il y a 62 ans.

La présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba de Ho Chi Minh-Ville, Truong Thi Hien. Photo : VNA

Elle a souligné que son association avait collaboré avec le Consulat général de Cuba dans la mégapole du Sud pour organiser de nombreuses activités significatives, contribuant à renforcer l’amitié et la solidarité entre les deux peuples.

La consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, Ariadne Feo Labrada, a exprimé sa gratitude pour le sentiment sincère que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier ont réservé à Cuba au cours des six dernières décennies.

La diplomate s'est engagée à faire tout son possible pour contribuer davantage à la bonne relation de coopération entre les deux pays, en particulier avec la plus grande ville du Sud du Vietnam dans plusieurs domaines. - VNA