Jake Brunner, représentant en chef par intérim de l'IUCN au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Union internationale pour la conservation de la nature ( IUCN) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ont organisé mardi à Hanoï un colloque "Le guidage national sur l'identification des points chauds de la pollution par les plastiques et la façonnage de l'action".

Cette activité s'inscrivait dans le cadre des projets COMPOSE et MARPLASTICCs.

Selon Jake Brunner, représentant en chef par intérim de l'IUCN au Vietnam, le plan d'action national sur les déchets plastiques constitue un pas important du Vietnam. Ce colloque avait pour but d'aider les parties concernées du projet MARPLASTICCs (pollution plastique et communauté côtière) à mieux comprendre la façon d'identification des points chauds et à élaborer la stratégie pour atténuer la pollution par les plastiques.

Alexis Progonl, représentant en chef de l'IRD au Vietnam, a déclaré que le projet COMPOSE consiste à construire un observatoire des matières plastiques et de leur impact sur la société et l'environnement au Vietnam.

Grâce au soutien de l'Agence suédoise de développement et coopération internationale (Sida), l'IUCN a commencé de lancer le projet MARPLASTICCs depuis 2017. Ce projet est mis en œuvre en Afrique du Sud, au Mozambique, au Kenya, en Thaïlande et au Vietnam pendant trois ans.

Lors du colloque, les participants ont présenté les méthodes de l'identification des points chauds de la pollution par les plastiques au Vietnam, la gestion des déchets ménagers à Hanoï, Da Nang, etc. -VNA