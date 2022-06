Photo: ictvietnam.vn

Hanoï (VNA) – Les participants d’un colloque tenu à Hanoï le 16 juin ont souligné l’importance des services de technologie financière (fintech) pour le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

L'événement s'est déroulé dans le cadre du Prix Finnovation, le premier et le plus grand concours national sur les startups et l'innovation dans la fintech pour les étudiants.

Bui Huy Nhuong, vice-recteur de l'Université nationale d'économie, a déclaré que ces cinq dernières années, la fintech était devenue une tendance évidente du secteur financier au Vietnam.

Cela a commencé avec la création de startups de fintech, la fourniture de services financiers numériques par les institutions financières traditionnelles et la participation des entreprises technologiques dans le domaine des services financiers, a-t-il indiqué.

L'écosystème fintech au Vietnam se développe rapidement et devrait compter 200 entreprises en 2022. Les entreprises fintech, les établissements de crédit traditionnels et les entreprises technologiques créent un marché de services financiers innovants au service du développement d'une économie numérique, a-t-il ajouté.

Cependant, a-t-il noté, les entreprises fintech du pays se concentrent sur les services de paiement. Leurs produits et services financiers pour les PME n'ont pas pris forme de manière systématique alors que les PME ont toujours besoin de services financiers plus accessibles, à faible coût et diversifiés.

Par conséquent, les startups fintech, les institutions financières traditionnelles et les entreprises technologiques devraient élaborer des orientations pour fournir des services financiers innovants pour les PME, a-t-il indiqué.

Lors de cet événement, les participants ont discuté des services financiers numériques innovants pour les entreprises prometteuses au Vietnam, de l'évolution des services financiers pour les PME, des opportunités et défis dans la création d'un environnement permettant aux entreprises fintech et aux parties concernées de fournir des services financiers innovants en particulier, et des services financiers numériques en général, aux PME, et d'autres questions liées aux technologies financières.-VNA