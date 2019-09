Hanoi (VNA) – L'Institut de recherche sur la Chine relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, en collaboration avec l’ambassade de Chine au Vietnam, ont organisé mardi à Hanoi un colloque pour célébrer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine.

Lors de l’événement, les scientifiques des deux pays ont échangé et partagé leurs expériences précieuses, notamment dans la résolution des problèmes posés lors du processus de modernisation socialiste en Chine et celui d’innovation et d’intégration internationale du Vietnam dans la nouvelle situation.

L'ambassadeur de Chine au Vietnam, Hong Xiaoyong, a déclaré que ce colloque était un forum permettant aux chercheurs des deux pays de partager leurs expériences en matière de modernisation socialiste, au service du processus de l'édification nationale dans chaque pays, contribuant au développement des relations entre les deux pays.

Il a déclaré que le succès du processus de modernisation socialiste en Chine ainsi que du processus d'innovation et d'intégration internationale du Vietnam constituaient des expériences utiles pour les pays en développement, et contribuaient positivement aux progrès de l’humanité.

Les deux pays devraient rester côte à côte, intensifier leur échange d'expériences en matière de gouvernance du Parti et de l’Etat, et discuter des moyens de faire face aux nouveaux problèmes et aux nouveaux défis, en créant une base théorique pour la victoire de l’œuvre de l'édification du socialisme dans chaque pays.-VNA