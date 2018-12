Hanoi (VNA) – Le 6e colloque sur les connexions interasiatiques a été organisé mardi à Hanoi par l'Académie des sciences sociales du Vietnam (ASSV) en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences sociales des Etats-Unis.

Le colloque visait à partager et à discuter des questions régionales sous les visions des savants internationaux pour comprendre mieux la position de l'Asie dans le monde.

Le Pr.-Dr. Nguyen Quang Thuan, président de l’ASSV, a déclaré que cet événement était une occasion pour les savants vietnamiens et étrangers d’échanger et de discuter des mesures pour résoudre des problèmes de l’Asie dans une relation globale, contribuant à résoudre des questions régionales et mondiales.

« Il s’agit également d’une occasion pour les savants de proposer des orientations de connexion lors des programmes de recherche et de connectivité de l’Asie et du monde », a estimé la Dr. Mary McDonnell, vice-présidente du Conseil de recherches en sciences sociales des Etats-Unis.

Les discussions ont porté sur l’industrie traditionnelle à la relance, l’écologie politique, l’industrie 4.0…-VNA