l’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN. Photo : VNA



Jakarta (VNA) – L’ASEAN Foundation et le Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR) ont organisé le 8 août un colloque pour fêter le 53e anniversaire de la fondation du bloc régional.



Ce colloque a réuni une soixantaine de personnes, dont des représentants des 10 pays membres de l’ASEAN, pour discuter de la promotion d’une ASEAN cohésive et réactive dans la nouvelle normalité.



Lors du colloque, l’ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a affirmé que l’adhésion à l’ASEAN avait apporté des intérêts au Vietnam et que le pays avait eu des contributions importantes au développement du bloc régional.



Le diplomate vietnamien, également président du CPR en 2020, a souligné que les efforts du Vietnam en tant que président de l’ASEAN en 2020 étaient conformes à l’esprit “Cohésif et Réactif”. Selon lui, la façon dont l’ASEAN répond au COVID-19 a montré l’image d’une association cohésive, réactive et résiliente.



Présent à cet événement, le secrétaire adjoint de l’ASEAN, Kung Phoak, a rappelé que l’objectif ultime de la Communauté de l’ASEAN était d’assister les peuples et que l’un des plus grands défis actuels était l’impact du COVID-19 sur les moyens de subsistance des habitants.



De son côté, le docteur Yang Mee Yeng, directeur de l’ASEAN Foundation, a affirmé que la crise sanitaire de coronavirus demandait une solidarité et une coopération fortes dans le monde. Selon lui, la coopération et la coordination sont deux des facteurs importants pour rendre l’ASEAN plus puissante. -VNA