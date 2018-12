Hanoï (VNA) – Un colloque intitulé « Coopération judiciaire internationale dans le recouvrement d'avoirs criminels : expériences internationales et recommandations pour le Vietnam » a eu lieu le 13 décembre à Hanoï.



Cet événement a été organisé par la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



Les participants ont discuté des défis et recherché de nouvelles idées dans le recouvrement d'avoirs criminels. Plusieurs spécialistes ont indiqué que cette procédure manquait d’efficacité au Vietnam. Plusieurs affaires traînent sans résultats et le règlement s’avère impossible bien que la valeur des biens soit importante.



Le Tien, chef du Département de coopération internationale et d’entraide judiciaire en matière pénale du Parquet populaire suprême, a insisté sur la nécessité d’élaborer une loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale et une autre concernant le recouvrement d'avoirs criminels.



De son côté, Akiko Fujii, directrice adjointe du PNUD au Vietnam, a constaté que le gouvernement vietnamien avait pris des mesures plus rigoureuses pour lutter contre la corruption dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. -VNA