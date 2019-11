Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le colloque intitulée « Coopération commerciale Vietnam-Cambodge dans le nouveau contexte de l’ASEAN » a eu lieu, vendredi 22 novembre, à Ho Chi Minh-Ville.

Lors du colloque, SokDareth, consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que Ho Chi Minh-Ville occupait une position de leader dans l'économie de la région du sud, établira un lien de coopération plus efficace entre le delta du Mékong et le Cambodge.

En outre, la ville est toujours considérée comme un noeud permettant de promouvoir le commerce des entreprises nationales et étrangères, a-t-il ajouté.

A cette occasion, le Comité d’organisation a informé que le programme de caravanes pour hommes d'affaires vietnamiens et cambodgiens se déroulerait du 5 au 8 décembre au Cambodge.

Un forum de coopération d’affaires Vietnam-Cambodge sera également organisé à Phnom Penh. Le forum, le premier du genre au Cambodge, devrait ouvrir des perspectives économiques, commerciales et d'investissement pour les entreprises des deux pays.

Le Cambodge a une frontière commune avec quatre provinces du delta du Mékong, notamment An Giang, Kien Giang, Dong Thap et Long An. Les liens en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays ont connu des changements positifs au cours des dernières années.

Actuellement, le Vietnam compte plus de 200 projets d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars au Cambodge, tandis que le Cambodge avait versé plus de 64 millions de dollars dans plus de 21 projets au Vietnam.

Les échanges commerciaux bilatéraux se sont approchés de 4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, et devraient atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2020.-VNA