Colloque scientifique sur l'idéologie et la politique étrangère du PCV et du PCC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un colloque scientifique ayant pour thème "Idéologie et politique étrangère du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti communiste chinois (PCC) dans le nouveau contexte" a été organisé conjointement sous forme directe et en ligne le 27 octobre par l'Académie diplomatique du Vietnam, l'ambassade de Chine au Vietnam et l'Institut chinois d'études internationales (CIIS).

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, depuis l'établissement du Partenariat de coopération stratégique intégrale en 2008, les relations Vietnam-Chine ont enregistré de nombreuses réalisations importantes dans divers domaines. Les deux parties ont souligné la persistance de la direction du Parti communiste dans l'oeuvre de Renouveau du Vietnam et la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, ainsi que de la recherche d'un modèle de développement résilient, durable, inclusif, vert et numérisé adapté à chaque pays.

Les prévisions des tendances mondiales et l'analyse avec précision de la situation mondiale étaient des enjeux urgents pour la diplomatie des deux pays, a déclaré l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo.

Selon le docteur Xu Bu, directeur du CIIS, il s'agissait d'une bonne occasion pour les deux parties de renforcer les échanges et la compréhension de l'idéologie diplomatique des deux Partis.

Les participants ont discuté des points de vue des deux Partis sur la situation régionale et mondiale et des mesures visant à intensifier les relations vietnamo-chinoises dans le nouveau contexte. -VNA