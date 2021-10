Hanoi (VNA) - Le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam en collaboration avec le Département de la presse et des publications, la Commission centrale de la propagande et de l'Éducation du PCV a organisé le 27 octobre, à Hanoï, un colloque scientifique "La presse avec la tâche de protéger le fondement idéologique du Vietnam".

Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef du chef de la chef de la Commission centrale de la propagande et de l'Éducation du PCV, a affirmé que jusqu'à présent, le Vietnam a contrôlé initialement la propagande de la pandémie de COVID-19. Cette performance s’explique par les contributions de la presse. La presse s'est bien acquittée de ses tâches, prenant l'initiative de propager les orientations et les politiques du Parti et de l'État et d'orienter l'opinion publique.



Il a estimé que la presse révolutionnaire vietnamienne était vraiment la force de première ligne, protégeant activement le fondement idéologique du Parti, fournissant des informations officielles et précises à la population, démentant les informations fallacieuses hostiles au Parti et à l’État, qui ont provoqué des divisions internes et la désunion au sein du Parti et dans la société. La presse a honoré rapidement les personnes qui ont accompli avec succès leurs missions sur le front idéologique.

Nguyen Trong Nghia a demandé à la presse de rénover le contenu et les méthodes de propagande, de renforcer l'information officielle, positive et proactive pour dominer les informations malveillantes dans le cyberespace, de renouveler les formes de propagande.

La presse doit améliorer sa qualité et se diversifier à la fois dans le contenu et dans la forme, appliquer des utilitaires multimédias pour transmettre de manière attrayante le contenu de propagande, éduquer les fondements idéologiques du Parti, se concentrer sur l'affirmation des questions théoriques et pratiques de la construction du socialisme au Vietnam, les réalisations de l’œuvre de Doi moi (Renouveau), a-t-il souligné, a joutant que les organes de presse doivent prêter plus d'attention à la propagation du travail de construction et de réajustement du Parti.

Près de 50 interventions ont été présentées et envoyées au colloque. - VNA