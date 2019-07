Hanoi, 5 juillet (VNA) - Un colloque sur la protection juridique du design des produits et du nom commercial des entreprises vietnamiennes s’est tenu vendredi matin, 5 juillet, à Hanoi.

Panorama du colloque sur la protection juridique du design des produits et du nom commercial des entreprises vietnamiennes. Photo : VOV

L’objectif était de sensibiliser les entreprises domestiques à la nécessité d’enregistrer et de protéger leur enseigne et leur nom commercial au Vietnam et à l’étranger, eu égard au fait que notre pays est signataire de nombreux accords de libre-échange.

«Il est facile maintenant d’enregistrer le design et le nom commercial de votre entreprise à l’étranger. Certain dispositifs ont été mis en place qui facilitent cette démarche et vous permettent d’économiser du temps et de l’argent. Les entreprises vietnamiennes doivent se renseigner sur ces systèmes pour mieux se protéger», indique Lê Ngoc Lâm, chef adjoint du Département de la propriété intellectuelle du Vietnam.



Lors de ce colloque, le système de Madrid de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a été présenté aux entreprises vietnamiennes. Ce dispositif offre une solution pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Il permet aux entreprises, après avoir déposé une demande unique et payé une seule série de taxes, de demander une protection dans un maximum de 121 pays.- VOV/VNA