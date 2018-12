Michael Blakey (gauche) et Will Klippgen, cofondateurs de Cocoon Capital. Photo : Cocoon Capital



Hanoï (VNA) – Le fonds de capital-risque de Singapour Cocoon Capital a lancé un nouvel investissement de 20 millions de dollars destiné aux startup en phase de démarrage.

Le fonds fixe l’objectif de financer 25 - 30 projets dans des économies émergentes comme le Vietnam, le Myanmar, les Philippines et l’Indonésie. Des projets se focalisent sur des technologies avancées, la technologie financière (fintech) et la technologie médicale (medtech). La plus grande valeur d’une affaire peut s’élever à 727.000 dollars.

Ces conditions fixées visent à limiter le nombre de projets d'investissement dans l’optique de garantir les rôles de Cocoon Capital dans le soutien des entreprises bénéficiaires.

En 2016, Cocoon Capital a également lancé un fonds d’investissement de 7 millions de dollars pour de nouveaux startup. -VNA