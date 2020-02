Le village de Dong Hoa Hiep, dans le district de Cai Be, province méridionale de Tien Giang, abrite de nombreuses belles maisons anciennes qui ont contribué au paysage unique du delta du Mékong.

Des agences de voyage vietnamiennes ont participé au 25e Salon international du tourisme méditerranéen qui a eu lieu les 11 et 12 février à Tel Aviv, en Israël.

Le nombre de touristes étrangers au Vietnam devrait atteindre 644.000 à la fin du premier trimestre de 2020, soit un recul d’environ 800.000 à cause du COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, et l'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam, Guido Hildner, ont reconnu les avancées et succès de la coopération bilatérale.