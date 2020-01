Photo. VNA



Hanoï (VNA) - Le site web CNBC a publié un article honorant la beauté de Mu Cang Chai dans la région montagneuse du Nord Vietnam, une destination attrayante pour les touristes en 2020.

Sous le titre «Why this remote gem should top your 2020 travel list” (Pourquoi ce joyau reculé devrait figurer en tête de votre liste de voyages 2020), Monica Buchanan Pitrelli a écrit : « Au fond des vallées forgées par les eaux du fleuve Rouge une série de villages de montagne colorés sont entourés de rizières en terrasses imposantes. Les champs sont des prouesses agricoles de précision, des montagnes escarpées couvertes d'escaliers vert émeraude qui semblent monter vers le ciel. »

L’auteur a indiqué que les rizières en terrasse couvrent plus de 2.200 hectares, dont 500 classés patrimoine national par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Les Vietnamiens H’mong entretiennent ces rizières créées par leurs ancêtres il y a des siècles.

Monica Buchanan Pitrelli a cité les endroits incontournables pour tout voyageur, notamment les terrasses de La Pan Tan, Che Cu Nha et De Xu Phinh.

Selon elle, les rizières en terrasses sont belles toute l'année, donc il n'y a jamais de mauvaise saison pour voir Mu Cang Chai. Au printemps, des nuances de vert apparaissent lorsque les semis jaillissent de l'eau. Pendant les chauds mois d'été, les terrasses d'un vert éclatant remplissent la campagne d'éclats de couleurs. Les pentes se transforment en mers dorées pendant la période de récolte d'automne. Et à la fin de l'hiver, des plans d'eau chatoyants sont suspendus le long des pentes des montagnes, en attendant la naissance de la prochaine récolte.

En 2018, Mu Cang Chai a accueilli 90.000 visiteurs contre seulement 20.000 en 2015. -VNA