Ho Chi Minh-Ville suscite l'intérêt des voyageurs sur des sites de réservation comme Priceline et Kayak. Photo: Jet Dela Cruz/Unsplash

Hanoï (VNA) - Ho Chi Minh-Ville figure parmi les destinations mondiales comme tendances de voyage de cet automne.



Sur la base des données des principaux sites de recherche de voyages, le célèbre magazine américain Condé Nast Traveler a sélectionné 7 destinations mondiales comme tendances de voyage de cet automne, où figure Ho Chi Minh-Ville.



L'Asie est la région qui bénéficie d'un pic d'intérêt touristique cet automne alors que de nombreux pays rouvrent leurs frontières. Le site Web Priceline a connu plus de quatre fois plus de recherches de vols vers le continent cet automne. Selon métasearch Kayak, Ho Chi Minh-Ville a enregistré une augmentation de 46% des recherches par rapport à la même période en 2019. Alors qu'Expedia rapporte que les recherches d'informations sur Ho Chi Minh-Ville ont bondi de 630% par rapport à l'automne dernier.



Christie Hudson, responsable des relations publiques chez Expedia, a déclaré : «Le Vietnam a rouvert ses frontières aux visiteurs étrangers le 15 mars et a reçu une réponse immédiate. Ho Chi Minh-Ville est une destination très abordable pour les mois d'automne, les visiteurs peuvent donc facilement choisir des voyages de longue durée à un coût raisonnable».



De plus, Hudson a également noté qu'il avait lui-même pu trouver des chambres dans des hôtels cinq étoiles de la ville en septembre et octobre avec des prix commençant à seulement 50 dollars la nuit.



L'automne à Ho Chi Minh-Ville marque la fin de la saison des pluies. Les températures sont agréables, ce qui en fait le moment idéal pour visiter la ville et sa banlieue./.-CPV/VNA