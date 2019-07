Le représentant de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (gauche) remet un cadeau à Alexander Bugaev, président de l'Agence fédérale sur le travail de la jeunesse de Russie. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le forum de la jeunesse Vietnam-Russie est une preuve de l’amitié et de la coopération durable des deux pays et contribue à la consolidation de la solidarité, de la compréhension mutuelle entre les deux peuples et entre les jeunes vietnamiens et russes.

C’est ce qu’a déclaré Ngo Minh Chau, vice-président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors de la cérémonie de clôture du premier forum de la jeunesse Vietnam-Russie 2019, qui a eu lieu le 28 juillet dans la mégapole du Sud.

Ngo Minh Chau a exprimé sa satisfaction devant le développement de plus en plus vigoureux du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie qui, selon lui, a été intensifié par le premier forum de la jeunesse Vietnam-Russie. Ce forum est organisé au Vietnam coïncidant avec le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié Vietnam-Russie (1994-2019).

Il s’est déclaré convaincu que les jeunes russes, en collaboration avec les jeunes vietnamiens, contribueraient au renforcement de l’amitié et de la coopération pour la paix, la prospérité et le développement durable des deux peuples.

De son côté, Alexander Bugaev, président de l'Agence fédérale sur le travail de la jeunesse de Russie, a tenu en haute estime la qualité du premier forum de la jeunesse Vietnam-Russie organisé au Vietnam, avant de promettre à continuer à améliorer la qualité de la deuxième édition en Russie.

Il a souligné que ce forum était une occasion pour les organes chargés des affaires liées aux jeunes des deux pays de partager leurs expériences, notamment en matière d’organisation des activités de jeunes volontaires, de participation à l’édification de la Nouvelle ruralité et de start-up.

Il a également souhaité que cet évènement permette aux jeunes russes de mieux comprendre la culture et l’homme du Vietnam.

Le premier forum de la jeunesse Vietnam-Russie a lieu du 23 au 29 juillet à Hanoï, à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Quang Ninh (Nord), avec la participation d’une délégation russe de 50 membres, conduite par Alexander Bugaev.

Le deuxième forum de la jeunesse Vietnam-Russie aura lieu du 24 septembre au 1er octobre à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie. -VNA