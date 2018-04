Cân Tho, 30 avril (VNA) - La 7e édition du Festival des gâteaux traditionnels du Nam Bô (Sud) s’est clôturée dimanche soir, 29 avril, dans la ville de Cân Tho (delta du Mékong). Un stand vietnamien au Festival. Photo: VNA



Placé sous le thème "L'origine des gâteaux du pays natal", cet événement du 25 au 29 avril a compris environ 200 stands vietnamiens et internationaux, dont la moitié de gâteaux traditionnels du delta du Mékong et l'autre de spécialités de 20 villes et provinces vietnamiennes et de sept pays que sont la France, le Japon, la Thaïlande, la République de Corée, l'Italie, l'Indonésie et la Malaisie.