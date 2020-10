Le général To Lam prononce le discours de clôture (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - Après 3 jours de travail, le matin du 13 octobre, le 7e Congrès de l’organisation du Parti de la Sécurité publique, mandat 2020-2025, a été clôturé.

Le Congrès a discuté et approuvé les documents importants: Rapport politique du Comité du Parti de la Sécurité publique soumis au Congrès; Rapport sur l'examen de la direction du Comité du Parti de la Sécurité publique pour le mandat 2015-2020; Rapport synthétisant les avis des officiels, des membres du Parti et des délégués participant au Congrès aux projets de documents soumis au XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le Congrès a approuvé à l'unanimité les principales tâches, solutions et objectifs de l’organisation du Parti pour le prochain mandat, avec la détermination d'améliorer la capacité de leadership et la combativité de l’organisation du Parti; construire une force de Sécurité publique saine et forte, s'efforçant d'être bien exercée et moderne d'ici 2030; promouvoir le rôle central, maintenir la sécurité nationale, garantir l'ordre et la sécurité sociale, bâtir une société ordonnée, disciplinée, sûre et saine, contribuant à la construction et à la protection ferme du pays.

En ce qui concerne la direction du prochain mandat, le 7e Congrès de l’organisation du Parti de la Sécurité nationale a défini ceci: maintenir et renforcer le leadership absolu et direct dans tous les aspects du Parti, la gestion de l'État sur la protection de la sécurité nationale, l’assurance de l'ordre et de la sécurité sociaux et le fonctionnement de la force de Sécurité publique populaire ; améliorer la direction et la capacité de combat de l’organisation du Parti de la Sécurité publique et des organisations du Parti au sein de la force; construire une force policière populaire révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne ; continuer à rechercher et développer des théories sur la protection de la sécurité nationale, de la sécurité sociale, de la sécurité humaine et de la cybersécurité dans la nouvelle situation et en appliquant les acquis de la 4e révolution industrielle; mobiliser la synergie de l'ensemble du système politique et du peuple tout entier, renforcer l'efficacité de la coopération internationale, maintenir la stabilité politique, protéger la sécurité nationale, assurer l'ordre et la sûreté de la société en toutes circonstances, contribuant à créer un environnement pacifique, stable, sûr et sécuritaire pour la construction et le développement du pays.

Dans son discours de clôture, le général To Lam, membre du Politburo, a souligné que les résultats et le succès du 7e Congrès de l’organisation du Parti de la Sécurité publique revêtaient une signification très importante, ouvrant une nouvelle étape pour le développement de l’organisation du Parti et des forces policières populaires.

Il a déclaré qu'en plus des avantages et des opportunités, les forces policières populaires sont toujours confrontées à de nombreuses difficultés et défis. Le fort développement de l’organisation du Parti et des forces de sécurité publique populaires dépend de l'effort, de l’entraînement, du rôle de leadership et de l'efficacité de chaque Comité du Parti et organisation du Parti ainsi que de chaque cadre, membre du Parti et soldat.

Le Congrès a appelé tous les cadres, membres du Parti et soldats des forces policières populaires à continuer de promouvoir les glorieuses traditions du Parti, de la nation et les traditions héroïques de la force. Les forces de sécurité publique populaires doivent toujours garder en mémoire les six enseignements de l'Oncle Ho et la direction du Secrétaire général et Président Nguyen Phu Trong : "L'honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble". -VNA