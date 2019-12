Can Tho, 2 décembre (VNA) - La cinquième édition du festival culturel et d'échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon s'est terminée le 2 décembre dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong.

Photo d'illustration. Photo : VNA

Au cours de cet événement de trois jours, les 48 stands des compagnies vietnamiennes et japonaises ont présenté des expériences culturelles, des jeux et des cuisines folkloriques et 88 autres ont présenté des produits et des services dans les domaines de l’agriculture, du tourisme-restaurants-hôtels, de l’alimentation, des biens de consommation, de l’éducation, du travail, des cadeaux et souvenirs.

La partie japonaise a introduit des danses traditionnelles du Yosakoi, des bonbons wagashi, de la poésie haïku et du pliage de papier origami, tandis que les stands vietnamiens popularisaient le tourisme fluvial au Sud, les arts martiaux Vovinam et le chant amateur dans la région du Sud.

Nguyen Phuong Lam, directeur de la filiale municipal de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, a déclaré que ce festival contribuait non seulement à resserrer l’amitié entre le Japon et le Vietnam, mais offrait également aux localités de Can Tho et du delta du Mékong l’occasion de populariser leurs images par le biais de produits touristiques, culturels et artisanaux.

L'événement a attiré plus de 300 entreprises nationales et étrangères, dont 240 japonaises.-VNA