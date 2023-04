Espace de présentation de localités vietnamiennes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les 12èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-vietnamienne se sont clôturées le 15 avril à l’après-midi à Hanoï.



La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de Tran Sy Thanh, président du Comité populaire de Hanoï; de Nguyen Thuy Anh, présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale vietnamienne, présidente du groupe d’amitié parlementaire Vietnam-France, présidente de l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France; de Catherine Deroche, envoyée spéciale du président du Sénat français, présidente du groupe d’amitié France-Vietnam au Sénat français; ainsi que d’ambassadeurs et dirigeants de nombreuses localités des deux pays.



Les 12èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-vietnamienne ont eu lieu dans le contexte où les deux pays fêtent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et el 10e de leur partenariat stratégique. L’événement a vu la participation de 50 localités du Vietnam et 12 de France, et de nombreux organismes publics et privés des deux parties.



Les 12èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-vietnamienne ont abouti à une Déclaration finale réaffirmant la volonté de coopérer, sur la base des potentialités d'échange d'expériences dans le domaine du développement durable, et convenant que la protection de l'environnement est une base solide pour un développement socio-économique durable.



Selon la Déclaration finale, les localités vietnamiennes et françaises ont des intérêts communs à renforcer la coopération dans l’élaboration de stratégies de développement socio-économique, de croissance verte, d'industries culturelles associées à la conservation du patrimoine matériel et immatériel. Le niveau local est essentiel et indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable dans le cadre de l'Agenda 2030.



A cette occasion, Hanoï et Toulouse ; Yen Bai et le Val-de-Marne ; Thua Thien - Hue et Grand Poitiers, ont signé des accords de coopération. -VNA