Des militaires vietnamiens lors de la cérémonie d'ouverture de l'exercice. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - L'exercice militaire bilatéral Vietnam-Inde "Ex VINBAX 2022" s’est clôturé le 18 août dans l’État d’Haryana, en Inde.

L'exercice Ex VINBAX 2022 a marqué un jalon historique, contribuant à la mise en œuvre du plan d’action commun pour la période 2021-2023 approuvé par les dirigeants des deux pays, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau.

L'exercice est une avancée importante de la coopération bilatérale dans la défense, ouvrant de nouvelles opportunités pour une coopération plus tangible entre les armées des deux pays, selon le général indien Prateek Sharma.

Le thème de l'exercice Ex VINBAX 2022 était l'emploi et le déploiement d'une compagnie du génie et d'une équipe médicale dans le cadre du contingent des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, selon un communiqué du ministère indien de la Défense.

L'exercice a duré près de 20 jours. La partie vietnamienne a envoyé 45 soldats et officiers. -VNA