Hanoi, 7 août (VNA) - Le 5 août dans la province de Quang Ninh (Nord), l'Institut francophone international a clôturé son "École d'été 2019" - fruit de la collaboration entre l'établissement vietnamien et l'Université d'Aix-Marseille (France).

Les participants de l'"École d'été 2019" devant la pagode Ba Vàng, province de Quang Ninh (Nord).



Après quatorze jours de cours intensifs à l'Université nationale de Hanoï sous la tutelle des professeurs français de l'Université d'Aix-Marseille (AMU), les participants de l'"École d'été 2019" ont fait une excursion exceptionnel le 5 août dans la province de Quang Ninh (Nord).Ces participants, majoritairement de jeunes étudiants et enseignants venant du Vietnam et d'Inde, ont visité la pagode Ba Vàng "pagode de montagne disposant du plus grand sanctuaire du Vietnam", avant de voguer sur la baie de Ha Long - patrimoine mondial de l’UNESCO -, et d'embarquer sur les kayaks et bateaux en bambou à l'intérieur de Ba Hang, un ancien village de pêcheurs. Une longue journée qui leur a permis de découvrir les paysages et la culture vietnamienne, a partagé Nguyên Anh Huy, responsable des formations à court terme de l'Institut francophone international (IFI)."Nous sommes bien accueillis, et la rencontre avec les étudiants s'est très bien passée, a raconté Mathilde Thorel, professeure de la littérature française de l'AMU. Même si le niveau est très hétérogène, j'espère que tout le monde s’est retrouvé.""Les étudiants étaient très intéressés, car justement les chansons françaises sont quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Par ce vecteur-là, ils sont arrivés à comprendre certaines caractéristiques de la société française", a souligné Joël Joly, professeur de la musique et des arts français de l'AMU.