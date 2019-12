Plus d’une dizaine d’accords de coopération agricole entre les trois pays ont été signés lors de la première rencontre d’amitié des agriculteurs Vietnam-Laos-Cambodge. Photo : VNA

Lam Dong (VNA) – La première rencontre d’amitié des agriculteurs Vietnam-Laos-Cambodge a achevé le 2 décembre dans la ville de Da Lat, province vietnamienne de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre) après trois jours de travail.

L’événement a vu la participation de près de 300 délégués, notamment des agriculteurs des trois pays et des représentants d'associations des agriculteurs des 63 villes et provinces du Vietnam.

Via des conférences de partage d'expériences sur le développement agricole, des échanges culturels et artistiques et la visite de modèles agricoles high-tech, les délégués ont enrichi leurs expériences dans le développement agricole, se sont renseignés sur les opportunités de coopération dans la production, la connexion et l’écoulement des produits, l’application des avancées technologiques dans leur secteur, l’accès aux marchés étrangers, etc. pour resserrer la solidarité, l’amitié et la coopération entre agriculteurs de ces trois pays.

Une foire des produits agricoles bio a vu la participation de 223 entreprises des trois pays. Cette foire a attiré environ 14.300 visiteurs. Les entreprises, quant à elles ont signé 13 accords de coopération liée à l’écoulement des produits.

Cette rencontre est un forum où les entreprises vietnamiennes, laotiennes et cambodgiennes partagent des informations, discutent des opportunités de coopération et de promeuvent leurs exportations agricoles.

Selon les prévisions, une 2e rencontre de ce genre sera organisée vers décembre 2020, au Laos ou au Cambodge. -VNA