Cérémonie de clôture de la 74e Assemblée générale et du Congrès du Conseil international du sport militaire à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 74e Assemblée générale et le Congrès du Conseil international du sport militaire (CISM) à Ho Chi Minh-Ville se sont achevés le 28 avril.

S’exprimant à la cérémonie de clôture, le général de brigade Vu Van Sy, chef du Département de l’éducation politico-militaire de l’état-major général du ministère vietnamien de la Défense, a souligné que la 74e Assemblée générale et le Congrès du CISM avaient permis de passer en revue les activités en 2018 et de discuter des orientations pour 2019 et les années suivantes, pour promouvoir l’amitié, la solidarité, l'harmonie et la prospérité.

Selon le colonel Hervé Piccirillo, président du CISM, la 74e Assemblée générale et le Congrès du CISM avaient permis d'approuver l’élargissement des relations entre le CISM et les fédérations sportives internationales et nationales. En plus, le CISM avait fixé l’objectif de promouvoir les activités sportives pour les militaires et les soldats blessés, le qualifiant d'une mission importante pour leur rétablissement physique et en santé mentale, ainsi que leur réinsertion sociale.

Les participants avaient approuvé des documents stratégiques et des plans pour le développement du CISM dans les 5 ans à venir.

Lors de la 74e Assemblée générale et le Congrès du CISM avaient eu lieu l'adhésion de deux nouveaux membres que sont le Ghana et le Mozambique. Le CISM compte désormais 140 membres.

La 74e Assemblée générale et le Congrès du CISM inaugurés le 24 avril à Ho Chi Minh-Ville avaient réuni des délégués de 91 pays membres et de trois pays observateurs.

Ces événements ont aidé l’armée vietnamienne et les forces armées d’autres pays à partager des expériences dans le sport militaire, ce contribuant ainsi à renforcer leur solidarité et leur amitié.

Le CISM a été fondé en 1948. Il organise annuellement plus de 100 tournois sportifs qui ont lieu respectivement dans ses pays membres. Il a pour mission de promouvoir les activités sportives et l'éducation physique au sein des forces armées, de favoriser l'amitié et la solidarité en fournissant une assistance technique à ses membres.-VNA