Des délégués à la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 4e conférence internationale sur la coopération entre le Vietnam et les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères s’est achevée le 13 décembre après deux jours de travail.

La conférence a traité les questions concernant l’éducation et la formation, l’apprentissage, la santé, le règlement des affaires sociales, la résilience aux changements climatiques, la réduction de la pauvreté, le développement économique…

Prenant la parole, le vice-président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, Phan Anh Son, a affirmé que les ONG étrangères contribuaient considérablement au développement socio-économique du Vietnam. Les organes chargés de la gestion des ONG étrangères se sont engagés à perfectionner l’environnement juridique et à créer les conditions favorables à la gestion et à l’utilisation efficace des ressources d’assistance des ONG étrangères dans le but de promouvoir la réduction de la pauvreté et le développement durable.

Il a aussi insisté sur l’application des technologies de l’information, le partage d’informations, la simplification des formalités administratives en faveur des ONG étrangères, le renforcement du contrôle des projets des ONG…

En outre, le gouvernement vietnamien, les organes, secteurs et localités continueront de soutenir et de faciliter les activités des ONG opérationnelles au Vietnam, de coopérer avec les donateurs dans le contrôle et l’utilisation efficace de leurs ressources financières, a-t-il ajouté.

La 4e conférence internationale sur la coopération entre le Vietnam et les organisations non gouvernementales (ONG) a eu lieu les 12 et 13 décembre à Hanoï pour estimer les relations de coopération entre le pays et les ONG étrangères pour la période 2014-2019 et partager les priorités de cette coopération pour 2020-2025. -VNA