La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, prononce son discours de clôture (Photo: VNA)

Hanoi, 11 février (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a clôturé sa 42e session mardi après-midi.Dans son discours de clôture, la présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a exhorté le gouvernement, les commissions de l’AN et les agences et organisations compétentes à mettre rapidement en œuvre les décisions prises lors de la session et à étudier les avis fournis par le Comité permanent de l’AN pour affiner les deux projets de loi examinés lors de cette session.Elle a exigé que les projets de résolutions sur la réorganisation des unités administratives au niveau des communes et des districts dans six villes et provinces du ressort central soient finalisés pour signature et promulgation rapides, afin que les localités puissent stabiliser leurs organisations et leur situation avant de tenir des congrès du Parti à tous les niveaux.La prochaine session du Comité permanent de l'AN, en mars, examinera de nombreuses questions importantes, dont 8 projets de loi, a déclaré la présidente de l'AN, ajoutant que le gouvernement et les agences compétentes et les commissions de l'AN devraient préparer soigneusement afin que la session de mars puisse achever le programme de travail.Plus tôt dans la journée, le Comité permanent de l'AN a rendu un avis sur la question d'un décret guidant la mise en œuvre du système ATA dans le cadre de la Convention d'Istanbul sur l'admission temporaire des marchandises.Le Vietnam est officiellement devenu membre de la convention le 3 juillet 2019.Le même jour également, le comité a examiné un certain nombre de questions dans le projet de loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale.La 42e session du Comité permanent de l'AN, qui s'est ouverte le 10 février, a examiné les projets de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur le règlement des infractions administratives et de la loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale.Parmi les autres questions soumises à examen, citons la préparation de la présidence de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2020 du Vietnam et le réaménagement des unités administratives au niveau des communes et des districts dans six villes et provinces du ressort central. -VNA