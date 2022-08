Clôture de la 42e conférence des directeurs généraux des chemins de fer de l'ASEAN à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - La 42e conférence des directeurs généraux des chemins de fer de l'ASEAN s'est terminée le 25 août dans la ville de Da Nang (Centre).

Selon le directeur général de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), Dang Sy Manh, lors de cette conférence de trois jours, les délégués ont discuté de 45 rapports axés sur la reprise et le développement post-pandémie.

La VNR a présenté cinq rapports recommandant des solutions pour la reprise et le développement durable, outre un plan directeur sur le développement du réseau ferroviaire de 2021 à 2030, avec une vision à l'horizon 2050, a-t-il indiqué.

Tous les rapports et débats ont fourni des leçons et des expériences utiles aux secteurs ferroviaires des pays membres de l'ASEAN. Les participants ont convenu que chaque pays de la région devait jouer un rôle plus actif pour exploiter efficacement ses propres chemins de fer et renforcer l'intégration régionale et mondiale, a-t-il souligné.

Dang Sy Manh a annoncé que la VNR prévoyait d’accélérer le développement du transport de marchandises et la construction d’infrastructures en prêtant l’attention à l'expansion des liaisons ferroviaires avec d’autres pays.

La VNR s'attachera également à accélérer le transport de passagers en proposant divers services pour satisfaire les besoins de différents clients.

La prochaine conférence des directeurs généraux des chemins de fer de l'ASEAN est prévue aux Philippines en 2023. -VNA