Hanoï (VNA) - La 11e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) s'est clôturée le 13 mai après trois jours de travail, sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Hue.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, Vuong Dinh Hue a demandé aux agences concernées de recueillir d'urgence les avis du Comité permanent de l'AN pour finaliser les rapports et de les soumettre à la 15e AN lors de sa 3e réunion.

Il a noté que les projets de loi qui devaient être soumis à l'AN pour approbation lors de la 3e réunion ont été généralement achevés. Les projets soumis à l'AN pour discussion pour la première fois ont également été soigneusement préparés.

Lors de la 11e réunion, le Comité permanent de l'AN a approuvé une résolution sur la création du chef-lieu de Phuong Son dans le district de Luc Nam et de celui de Bac Ly dans le district de Hiep Hoa dans la province de Bac Giang (Nord).

Le président de l'AN a demandé aux agences compétentes de finaliser d'urgence le projet de résolution pour signature et application rapide.

En ce qui concerne le plan d'allocation budgétaire central pour la période 2021-2025 et pour 2022 pour les ministères, les agences centrales et locales afin de mettre en œuvre trois Programmes cibles nationaux, le président de l'AN a indiqué que le Comité permanent de l'AN était parvenu à un consensus de principe élevé.

Auparavant, le Comité permanent de l’AN a donné leur avis sur l'examen et la décision de la position d'investissement dans les projets de construction des autoroutes Chau Doc - Can Tho - Soc Trang (première phase) ; Khanh Hoa - Buon Ma Thuot (première phase) ; et Bien Hoa - Vung Tau (première phase).

Selon des députés, il est nécessaire d'évaluer soigneusement l'urgence ; la capacité d'allouer des ressources ; l'impact de l'utilisation de capitaux d'investissement publics pour déployer de nombreux projets d'infrastructures de transport sur l'inflation ; la capacité de répartition, l'équilibre et l'efficacité dans l'allocation des ressources ; la capacité de gestion ; les ressources humaines, entre autres. - VNA