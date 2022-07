Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite au Vietnam, Kanni Wignaraja, Sous-secrétaire générale et Directrice du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour l’Asie et le Pacifique, a effectué une visite de travail à Thanh Hoa (Centre), l'une des 28 localités côtières du Vietnam les plus vulnérables aux effets du changement climatique.



Au cours de sa visite, Kanni Wignaraja a participé à la plantation de mangroves avec des dirigeants et habitants de la province. Elle a également déclaré apprécier le fort engagement du Comité populaire provincial dans l'adaptation aux impacts du changement climatique grâce au renforcement des capacités de résilience.



A cette occasion, Kanni Wignaraja a annoncé qu'une centaine de maisons résistantes aux tempêtes et inondations supplémentaires seraient construites à Thanh Hoa, financées par le PNUD.