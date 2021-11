Thua Thiên-Huê (VNA) - Le 22e Festival national du film du Vietnam a débuté en présentiel et en ligne dans la ville de Huê, dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre), rythmant des temps forts de la vie du 7e art au Vietnam.

Le comité d’organisation offre des fleurs aux membres du jury du 22e Festival national du film du Vietnam. Photo : VNA

Sous le thème "Construire une industrie cinématographique vietnamienne riche en identité nationale, en modernité et en humanité", le festival se déroulera jusqu’au 20 novembre avec 128 œuvres de 42 unités, dont 26 long-métrages, 56 documentaires, 15 films scientifiques et 31 d’animation.



Cette édition s’étoffe avec deux nouveaux prix, le Prix du meilleur réalisateur débutant et le Prix des meilleurs effets spéciaux dans un long métrage.



Ces récompenses visent à affirmer le développement de l’industrie du cinéma national ainsi qu’à stimuler de nouveaux talents, a déclaré Vi Kiên Thành, directeur du Département de la cinématographie du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et chef du conseil d’organisation du festival.



Le nouveau Prix du meilleur réalisateur débutant mettra aux prises trois réalisateurs, Mai Thu Huyên avec "Kiêu", Nguyên Manh Hà avec "Linh Chiên" (War soldiers) et Trân Thanh Huy avec "Rom".



Par rapport à l’édition précédente, le nombre de long-métrages est passé à 26. Dix-sept films sont sélectionnés pour concourir dans différentes catégories et le dernier sera projeté dans le programme Panorama.



Outre les cinq films commandés par les studios publics, les autres ont été produits par des studios privés, principalement dans des catégories telles que l’horreur et l’action.



Certains films projetés dans les cinémas ont généré des revenus élevés au box-office, tels que "Bô Gia" (Dad, I’m Sorry), "Gai Gia Lam Chiêu V" (Camellia sisters), "Mat Biêc" (Dreamy eyes) et "Tiêc Trang Mau" (Blood moon party).



Des films sur la guerre et l’après-guerre seront également au menu, dont "Con Giông" (Un orage) de Trân Ngoc Phong, "Binh Minh Do" (L’aube rouge) de Nguyên Thanh Van, "Khuc Mua" (La pluie) de Bui Tuân Dung et "Linh Chiên" (War soldiers) de Nguyên Manh Hà.



Vue de la cérémonie d'inauguration et de la conférence de presse sur le 22e Festival national du film du Vietnam. Photo : VNA

Outre les thèmes des guerres de résistance et des personnages historiques, de nombreux documentaires mettent en lumière la lutte contre l’épidémie de Covid-19 au Vietnam, faisant très forte impression sur le public comme le film "Ranh Gioi" (La frontière) de Ta Quynh Tu de Télévision du Vietnam.



Malgré les nombreux impacts causés par la crise sanitaire, l’industrie cinématographique a déployé de gros efforts pour maintenir ses activités de production et réaliser de nombreuses œuvres cinématographiques, a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dông lors d’une récente conférence de presse tenue à Hanoi.



En plus d’honorer l’industrie cinématographique du pays, le festival sera un pont permettant aux nouveaux films d’atteindre le public via les plateformes numériques, a-t-il déclaré. Un certain nombre d’événements parallèles seront organisés à la fois via visioconférence et en personne.



Une exposition sur le thème "Thua Thiên-Huê - Destination des cinéastes", et un programme d’échange en ligne avec des artistes seront organisés. Une semaine du film s’est tenue à la fois dans la capitale Hanoi et dans la ville de Dà Nang (Centre) du 10 au 16 novembre.



La cérémonie de remise des prix aura lieu le 20 novembre à 20 heures au théâtre Sông Huong et sera diffusée en direct sur la Télévision du Vietnam. – VNA