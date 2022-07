Entrée du palais de l’Harmonie suprême (Điện Thái Hoà).

Hanoï (VNA) - Dans Đai Nam thuc luc (Annales du Đai Nam), Minh Mang (1791-1841), le deuxième empereur des Nguyên, la dernière dynastie impériale de l’histoire vietnamienne qui régna de 1802 à 1945, proclama Phú Xuân (ancien nom de Huê) l’endroit idéal pour installer la capitale du pays. "Aucun endroit ne ressemble à Phú Xuân. Elle est située sur un terrain élevé et lumineux, près de montagnes et rivières paisibles. C’est la meilleure capitale des rois", écrit-il.



Établie comme capitale du Vietnam en 1802, la ville de Huê a été non seulement le centre politique mais aussi le centre culturel et religieux sous la dynastie des Nguyên, jusqu’en 1945. Elle acquit un grand prestige et un grand raffinement qui se traduisirent notamment dans l’architecture, la gastronomie et la musique de la Cour. En 1993, l’ensemble de monuments de Huê, dont la Cité impériale, a été classé patrimoine mondial de l’UNESCO.



La Cité impériale de Huê, qui était le lieu des cérémonies et des actes publics des monarques, est aujourd’hui un haut lieu touristique du pays. Sa construction commença en 1805 sous le règne du roi Gia Long (1762-1820), fondateur de la dynastie des Nguyên, et se termina en 1832 sous le règne du roi Minh Mang. Après deux siècles, 140 ouvrages du site sont encore là. L’ancienne capitale impériale conserve toujours sa beauté romantique.-CVN/VNA