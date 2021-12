L'apparition du variant Omicron dans de nombreux pays a affecté les plans de reprise des vols internationaux réguliers. Photo : Vietnam+

Hanoï (VNA) - Les États-Unis, le Japon, Singapour, le Cambodge et Taïwan (Chine) ont accepté le plan du Vietnam de reprendre les services aériens internationaux à partir de janvier, a annoncé le ministère des Transports.

Le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan a déclaré que les représentants des pays et territoires ont exprimé leur inquiétude concernant les procédures de visa et a suggéré au Vietnam de supprimer les réglementations de quarantaine pour faciliter davantage les déplacements des personnes et augmenter la fréquence des vols.

Auparavant, selon une instruction du ministère des Transports, l'Autorité civile vietnamienne du Vietnam avait envoyé le 17 décembre des dépêches aux agences aéronautiques des pays et territoires, proposant le rétablissement des vols internationaux réguliers. Parmi les pays et territoires ciblés, les cinq ont soutenu la proposition du Vietnam. Les réponses finales sont attendues de la Thaïlande, de la Chine et du Laos.

En conséquence, le premier vol vers le Japon devrait être opéré par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines le 5 janvier, et d'autres par Vietjet Air et All Nippons Airways le 6 janvier.

Le ministère des Transports sollicite également l'approbation du Premier ministre pour augmenter à sept par semaine les vols internationaux réguliers vers le Japon, la République de Corée et Taïwan.

Par ailleurs, le ministère des Transports a également demandé l'aide du ministère des Affaires étrangères pour encourager les pays à répondre à la demande de reprendre les vols internationaux réguliers du Vietnam.-VNA