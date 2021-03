Hanoï (VNA) - En plus des jardins fruitiers et des marchés flottants, le Sud-Ouest séduit également par ses pagodes anciennes et sacrées à l’architecture unique et aux caractéristiques culturelles typiques.

Pagode Vinh Trang (Tien Giang)



Photo: Instagram

Construite au début du 19e siècle, la pagode Vinh Trang, également connue sous le nom de Vinh Truong, est un lieu célèbre de culte du bouddhisme dans le Sud-Ouest. La pagode a été construite sur une superficie de 14.000 m2 selon une architecture mixte Asie-Europe, mais avec des sculptures traditionnelles vietnamiennes.



Vous pourrez admirer les impressionnantes statues de Bouddha en plein air, dont celle du Bouddha Maitreya, également connu sous le nom de «Bouddha souriant», de 20 mètres de haut, pesant 250 tonnes, coulée dans du béton armé. Inaugurée en 2010, elle figure sur la liste des 10 plus grandes statues de Bouddha au monde.

Pagode Doi (Soc Trang)



Photo: Instagram

La pagode Doi est l'une des destinations célèbres de la province de Soc Trang. Le nom de la pagode vient du fait qu'il abrite des milliers de chauves-souris. Le campus de la pagode, de 4 hectares, comprend des espaces comme sala, hall principal, tombeau... La pagode est entourée d'une forêt de dipterocarpaceaes.



En plus de prier pour la bonne chance pour la nouvelle année, vous pouvez également admirer les œuvres à l'identité culturelle khmère et vous immerger dans le paysage naturel paisible.

Pagode Ghositaram (Bac Lieu)



Photo: Instagram

Située dans le hameau de Cu Lao, commune de Hung Hoi, district de Vinh Loi, province de Bac Lieu Ghositaram est considérée comme l'une des plus belles pagodes du Sud-Ouest,. Ici, vous vous sentirez perdu au milieu d'un musée d'art aux lignes décoratives sophistiquées.



Le plus important ici est la majestueuse salle principale, minutieusement décorée. De plus de 400 m2, elle est considérée comme la plus grande du Vietnam.

Pagode Xiem Can (Bac Lieu)



Photo: Instagram

Projet le plus massif et le plus splendide de la province de Bac Lieu, la pagode Xiem Can a été construite en 1887. Il s’agit d’un centre d'activités culturelles communautaires, où se déroulent les fêtes traditionnelles khmères.



La pagode est conçue dans l'architecture d'Angkor du Cambodge avec la sophistication et la minutie de chaque mur, toit de tuiles, piliers ... Ici vous pouvez prendre de belles photos avec des rangées d’arbres verts et des murs sculptés superbement.

Pagode Vam Ray (Tra Vinh)



Photo: Instagram

À environ 35 km de la ville de Tra Vinh, vous serez submergés par l’architecture splendide et majestueuse de la pagode. L'art de la pagode Vam Ray est représenté dans des motifs uniques dans le dôme, les murs, les colonnes, les escaliers et la tête du saint Maraprum à quatre faces, la déesse Kayno mi-humaine et mi-oiseau, le dieu oiseau Marakrit ...



En particulier, la pagode possède une statue du Bouddha Sakyamuni de 54m de long, attirant les pèlerins à chaque début d'année. -CPV/VNA