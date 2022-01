Hanoi (VNA) – A l’approche du Têt du Tigre, êtes-vous toujours à la recherche d’un lieu pour voyager en famille? Voici ci-dessous cinq destinations idéales pour un voyage d’une semaine.

Hanoi

Ta Hiên, la rue la plus animée du Vieux quartier de Hanoi. Photo: Vnexpress

En ce qui concerne les destinations touristiques idéales, il est impossible de ne pas mentionner la capitale Hanoi - une terre millénaire aux nombreux vestiges historiques et culturels. De plus, Hanoi attire les touristes avec son architecture moderne, ses lieux d’attractions et de divertissements. De nombreuses expériences attendent les visiteurs.



En voyageant à Hanoi, vous ne pourrez pas manquer les attractions anciennes et traditionnelles que sont le Vieux quartier, le lac Hoàn Kiêm, la cathédrale Saint-Joseph, le pont Long Biên… En particulier, n’oubliez pas de déguster des plats célèbres tels que bun oc (vermicelles de riz aux coquillages), bun cha (vermicelles de riz au porc grillé), pho cuon (rouleau de printemps avec les pâtes de pho)…



Sa Pa - Lào Cai

À la conquête du mont Fansipan, le toit d'Indochine à Sapa. Photo: VNA







Sa Pa, un bourg des hautes terres du Nord-Ouest - est connue comme la "Ville dans la brume", cat couverte toute l’année de nuages blancs. Ses champs en terrasses couvrent les pentes abruptes des montagnes. C’est une terre d’une beauté idyllique et rustique, un endroit idéal pour voyager une semaine. Vous pouvez visiter le mont Hàm Rông pour profiter d’une vue panoramique sur Sapa, gravir le mont Fansipan ou visiter la grotte Tiên, le village de Cat Cat…



Ninh Binh

Le complexe paysager de Trang An vu d'en haut. Photo: Vnexpress





Ninh Binh est également une destination intéressante si vous recherchez un circuit de 7 jours. Avec la beauté merveilleuse et charmante des montagnes et des rivières, c’est la convergence des héritages naturels, culturels et historiques du Vietnam depuis longtemps.



En venant à Ninh Binh, vous ne devriez pas manquer de faire du bateau sur la rivière Ngo Dong pour profiter de la beauté majestueuse des montagnes et des rivières, visiter des sites clasés patrimoines naturels de l’humanité tels que Trang An, Tam Coc - Bich Dong, grotte de Mua…



Baie de Ha Long - Quang Ninh

A la découverte de la baie de Ha Long sur une jonque de tourisme. Photo: margaretcruises





Si vous cherchez un endroit pour vous détendre, Quang Ninh sera un endroit très approprié. Le lieux le plus célèbre de Quang Ninh est la baie de Ha Long, classée parmi les 29 plus belles baies du monde et deux fois reconnue par l’UNESCO patrimoine naturel mondial. Par étonnant que cet endroit attire de nombreux touristes tant domestiques qu’internationaux.



En plus de la baie d’Ha Long avec ses innombrables grandes et petites îles, vous pourrez visiter d’autres chefs-d’œuvre de la nature tels que les îles de Cô Tô, de Quan Lan, de Cam Pha.. .



Huê

La citadelle impériale de Huê. Photo: vietsensetravel



En se référant à Huê, on pensera immédiatement à l’ancienne capitale paisible avec des paysages poétiques, des vieilles œuvres architecturales. Pour ressentir cette beauté poétique et ancienne, visitons Huê en famille pendant le Têt.



L’un des endroits à ne pas manquer en venant à Huê est sa citadelle dont les magnifiques palais et temples portent l’architecture de la dynastie des Nguyen. De plus, vous pourrez écouter du ca tru sur la rivière Huong (Parfums), visiter la pagode Thiên Mu, les tombeaux des emepeurs Tu Duc et Minh Mang... Huê possède également de nombreuses spécialités culinaires comme com hen (riz aux corbiculas), banh canh (soupe de nouilles épaisses) Nam Pho, banh khoai (galette frite)…- CPV/VNA