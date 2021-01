Gia Lai (VNA) - La province de Gia Lai dans les Hauts Plateaux du Centre a enregistré cinq personnes testées positives une fois au nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui cause le Covid-19, toutes liées aux localités qui ont signalé des cas confirmés ces derniers jours.

Une ambulance dans la cité municipale de Ayun Pa, dans la province de Gia Lai, devant transporter les personnes en contact étroit avec des cas suspects de Covid-19 vers un site de quarantaine. Photo: baochinhphu.vn

Le Centre de contrôle des maladies de Gia Lai a prélevé des échantillons sur elles pour des tests de confirmation menés par l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie des Hauts Plateaux du Centre, a fait savoir samedi après-midi 30 janvier le Comité provincial de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.Parmi les cas suspects, l’un réside dans le quartier de Cheo Reo de la cité municipale de Ayun Pa et l’autre a assisté à un mariage dans la commune de Ia Trok du district de Ia Pa, ont indiqué les autorités locales.Le Comité populaire provincial a demandé le confinement urgent de toute la cité municipale de Ayun Pa et du district de Ia Pa à partir de 14 heures dimanche 30 janvier et l’imposition stricte de mesures anti-épidémie énoncées dans la directive du Premier ministre publiée le 31 mars 2020.Des efforts sont également accélérés pour désinfecter les zones concernées et retracer les contacts.Le Département de l’éducation et de la formation de Gia Lai a également ordonné aux écoles de toute la province de fermer à partir du 30 janvier jusqu’à nouvel ordre.Le bilan national de l’épidémie s’élève actuellement à 1.767 cas, parmi lesquelles 901 sont d’origine locale dont 208 signalés depuis le 27 janvier. 1.456 patients se sont rétablis, dont huit semedi 30 janvier, alors que le nombre de décès reste inchangé à 35. – VNA